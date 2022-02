La definizione e la soluzione di: Una fibra tessile naturale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CANAPA

Significato/Curiosità : Una fibra tessile naturale

fibra naturale Le fibre naturali rappresentano oggi il 40% delle fibre tessili utilizzate nel mondo, mentre il 60% è rappresentato dalle fibre sintetiche e artificiali ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con fibra; tessile; naturale; Palma che fornisce una una fibra per spazzole; Una fibra tessile ricavata dalle foglie di agave; fibra per pullover; Una fibra acrilica; Una fibra tessile ricavata dalle foglie di agave; Una pianta tessile ; Una calda fibra tessile ; Fibra tessile per sacchi; Quarti... del nostro satellite naturale ; Ripetuto è il nome di un addensante naturale ; L ambiente naturale ; Autentico, naturale ; Cerca nelle Definizioni