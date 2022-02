La definizione e la soluzione di: Una classifica di tennisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ATP

Significato/Curiosità : Una classifica di tennisti

tennisti primi in classifica ATP I tennisti primi in classifica ATP sono gli atleti che dominano la classifica meritocratica dei giocatori di tennis iscritti al circuito dell'Association ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con classifica; tennisti; La indossa il leader della classifica a punti al Tour de France; Non classifica to; La sigla della classifica dei tennisti professionisti; Lo è chi è in fondo alla classifica ; Fa chiudere il set tennisti co per 7-6; Una sigla tennisti ca; L... insalatiera dei tennisti ; La sigla della classifica dei tennisti professionisti; Cerca nelle Definizioni