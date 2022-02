La definizione e la soluzione di: Ubi maior __ cessat, detto latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MINOR

Significato/Curiosità : Ubi maior __ cessat, detto latino

Ubi maior minor cessat La locuzione latina ubi maior minor cessat, tradotta letteralmente, significa «dove vi è il maggiore, il minore decade». Il significato completo può essere ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

