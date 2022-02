La definizione e la soluzione di: Sta per decimetro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : DM

Significato/Curiosità : Sta per decimetro

Metro (reindirizzamento da decimetro) di meridiano terrestre compreso fra il polo nord e l'equatore che passava per Parigi (il cosiddetto meridiano di Parigi). Studi successivi determinarono ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con decimetro; Simbolo del decimetro ; Corrisponde a un decimetro cubo; Il simbolo del decimetro ; Il decimetro ; Cerca nelle Definizioni