La definizione e la soluzione di: Sta dritta finché rotea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TROTTOLA

Significato/Curiosità : Sta dritta finche rotea

Radicali (cinese) indica una mano con un'arma in mano e in ? / ? indica una mano che gira e rotea un fuso. - - - ?????????????‘?????? ? 42 Xiao ??? La sabbia. È una stilizzazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con dritta; finché; rotea; Nelle barche è opposto a dritta ; Non gliene va dritta una; I marinai che... tengono la barra a dritta ; Non gliene va dritta una!; finché c è vita, c è __; Scrive finché dura; Usa il ferro finché è caldo; Introdurre finché ce ne sta; Giocattoli che rotea no; La rotea il pavone; Lo rotea il gaucho; Si gioca facendo rotea re 11 sagome; Cerca nelle Definizioni