La definizione e la soluzione di: Se lo spartiscono Italia e Grecia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : IONIO

Significato/Curiosità : Se lo spartiscono Italia e Grecia

1913 sconfitta della Bulgaria nella seconda guerra balcanica. La Grecia e la Serbia si spartiscono la maggior parte della Macedonia, senza che la popolazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con spartiscono; italia; grecia; Si spartiscono i profitti; Noto regista italia no del passato; Pilota italia no trai grandi della motonautica; Elisabetta, artista multimediale e performer italia na; Lo sbocco del più lungo fiume italia no; I giochi che si tenevano nell antica grecia ; I giochi che si tenevano nell antica grecia ; Fiume della grecia ; Lo Stato tra la Romania e la grecia ;