La definizione e la soluzione di: I sottili condotti che possono ostruirsi negli iniettori.

Soluzione 6 lettere : UGELLI

Altre definizioni con sottili; condotti; possono; ostruirsi; negli; iniettori; Scavano sottili gallerie; sottili fettuccine; Scorre in sottili solchi; Lo è la carne con sottili venature di grasso; condotti ero sconfitto nella battaglia di Fiesole; Appellativo arabo per condotti ero; I giochi condotti da Ettore Andenna ne erano privi; Si aftrontano agli ordini di condotti eri; Si possono chiudere con i gemelli; possono essere vocali; possono dare tarocchi; Si possono svolgere, ma non avvolgere; Dispositivo che impedisce di sentire la propria voce negli auricolari; Uno avanti negli anni; Sono uguali negli spartiti; Fu costituita dall unione di Onegli a e Porto Maurizio; Condotti per gli iniettori ;