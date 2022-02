La definizione e la soluzione di: Sono in rotta con la legge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CRIMINALI

Significato/Curiosità : Sono in rotta con la legge

Racconto della finestra rotta che chiama "la fallacia della finestra rotta" (o "fallacia del vetraio"), che è collegato con la legge delle conseguenze non intenzionali, in quanto entrambi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

