La definizione e la soluzione di: Lo sono i ragionamenti che non tengono conto della realtà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TEORICI

Significato/Curiosità : Lo sono i ragionamenti che non tengono conto della realta

Mito della caverna sfruttata dalle macchine, che fanno credere loro di vivere liberamente nel mondo del XX secolo, mentre in realtà la tengono imprigionata, coltivando uomini ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

