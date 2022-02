La definizione e la soluzione di: Scontano la pena in prigione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DETENUTI

Significato/Curiosità : Scontano la pena in prigione

Campo di concentramento (reindirizzamento da Campo di prigionia) anziché ai prigionieri di guerra. In essi i detenuti Scontano la propria pena svolgendo lavori forzati. Secondo la dottrina giuridica cinese, lo svolgimento ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con scontano; pena; prigione; Colpe che si scontano ; Si scontano nei saldi; scontano una pena in carcere; Sporca la fedina pena le; Appena è composta diventa... cosa passata; Appena venuto al mondo; Appena all inizio; Un altro modo di chiamare la prigione ; Scappati di prigione ; Una prigione per galline; Mettere in prigione ; Cerca nelle Definizioni