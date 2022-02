La definizione e la soluzione di: Rende smorto il viso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PALLORE

Significato/Curiosità : Rende smorto il viso

Altre definizioni con rende; smorto; viso; Comprende Galles e Inghilterra; Comprende yacht e auto di grossa cilindrata; rende più appetibile un auto; Prende rsi... per il naso; smorto , pallidissimo; Chi ne soffre, è smorto in viso; smorto in viso; Slavato, smorto ; Improvviso sprazzo di luce; Colgono all improvviso ; Così è il viso del vegliardo; In provincia di Treviso ; Cerca nelle Definizioni