La definizione e la soluzione di: La regola per mettere le melanzane nella pasta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NORMA

Significato/Curiosità : La regola per mettere le melanzane nella pasta

Cucina napoletana (sezione La pasta) ricchi ed elaborati. Tra questi vanno citati: La parmigiana di melanzane, preparata con fette di melanzane fritte e disposte a strati con salsa di pomodoro ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

