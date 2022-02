La definizione e la soluzione di: Quello scenico e in teatro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PALCO

Significato/Curiosità : Quello scenico e in teatro

Spazio scenico spazio scenico o scena (dal greco s???? sken?) è quel luogo collocato di fronte alla cavea in cui si svolge un evento spettacolare. Quando è definito ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con quello; scenico; teatro; Fu prodigo quello della parabola; In geometria c è quello greco; In quello interplanetario si trova il sistema solare; quello laser è perforante; Ha palcoscenico e sipario; Edifici con palcoscenico dove recitano gli attori; Parte anteriore del palcoscenico ; Espediente scenico ; Città della Provenza con un famoso anfiteatro romano; teatro lirico napoletano; Il pianoterra centrale del teatro ; Moni , attore di teatro ; Cerca nelle Definizioni