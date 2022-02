La definizione e la soluzione di: I quadricicli che si possono guidare a 14 anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MINICAR

Significato/Curiosità : I quadricicli che si possono guidare a 14 anni

Patente di guida italiana (sezione Vecchi ordinamenti per i ciclomotori e i motocicli) A2 a 18 anni e permetteva di guidare motoveicoli con potenza massima di 25 kW e con rapporto peso/potenza che non superi i 0,16 kW/kg e dopo due anni diveniva ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

I sottili condotti che possono ostruirsi negli iniettori; Si possono chiudere con i gemelli; possono essere vocali; possono dare tarocchi; È indispensabile per guidare l aereo nella nebbia; Il complesso delle manovre per guidare un aereo; guidare la nave in porto; Consentono al fantino di... guidare ; __ Giovanni e Giacomo; __ Flynn, divo anni 40-50; Suddivisione amministrativa britanni ca; Morì a 969 anni ;