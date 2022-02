La definizione e la soluzione di: La provincia di Ostumi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BRINDISI

Significato/Curiosità : La provincia di Ostumi

Comuni di El Salvador San Luis San Luis La Herradura San Miguel Tepezontes San Pedro Masahuat San Pedro Nonualco San Rafael Obrajuelo Santa María Ostuma Santiago Nonualco Tapalhuaca ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con provincia; ostumi; In provincia di Treviso; Un ufficio di ogni provincia ; Frequentata stazione termale in provincia di Siena; Governatore di provincia dell impero persiano; Comprende le grotte di Postumi a; Severo, austero e rigoroso nei costumi ; Un piccolo gruppo razziale che conserva propri costumi e propria lingua; Costumi tahitiani; Cerca nelle Definizioni