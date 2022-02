La definizione e la soluzione di: Vi è un progetto in attesa di realizzazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STANDBY

Significato/Curiosità : Vi e un progetto in attesa di realizzazione

Project management (reindirizzamento da Gestione di progetto) e specializzate dette project manager, volte all'analisi, progettazione, pianificazione e realizzazione degli obiettivi di un progetto, gestendolo in ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con progetto; attesa; realizzazione; Un progetto campato in aria; Si dice di un progetto bellissimo; L impulso al progetto ; Così è il progetto nato da un sogno; Chi è in quella di attesa non sa se partirà; Passano lente durante l attesa ; Prime in attesa ; Chi la fa, è in attesa ; Atto di realizzazione di un contratto; Collabora alla realizzazione scenica dello spettacolo; realizzazione , compimento; realizzazione dal nulla, ideazione, opera; Cerca nelle Definizioni