La definizione e la soluzione di: La pompa usata per le bonifiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : IDROVORA

Significato/Curiosità : La pompa usata per le bonifiche

Idrovora è un tipo di pompa usata per assorbire ed asportare grandi masse d'acqua, in particolare per opere di bonifica o in casi di alluvione. Le idrovore vengono ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con pompa; usata; bonifiche; pompa da incendio; Si pompa negli scafandri; Una pompa da bonifiche; Fatto con grande pompa ; La lente usata dagli elegantoni d una volta; Era usata , in Spagna, per eseguire sentenze capitali; Erba usata come calmante; È usata in edilizia; Una pompa da bonifiche ; Canale di scolo di bonifiche ; Macchina idraulica utilizzata per le bonifiche ; Cerca nelle Definizioni