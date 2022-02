La definizione e la soluzione di: Pianta simile all agave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ALOE

Significato/Curiosità : Pianta simile all agave

agave (botanica) Àgave L. è un genere di piante angiosperme monocotiledoni della famiglia delle Asparagaceae. Il nome del genere fu dato nel 1753 da Linneo (dal greco ??a??? ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con pianta; simile; agave; Ai lati della pianta ; pianta con le cui foglie si può fare un decotto per la cura dello stress; pianta che nutre uomini e animali; pianta ... senza rami; È simile alla trota; Animale dall aspetto simile a quello della gazzella; Piatto a base di un ortaggio simile alla cipolla; La consonante greca leggibile in facsimile ; Una fibra tessile ricavata dalle foglie di agave ; La fibra tessile ricavata dall agave ; Pianta simile all agave ; Famoso liquore messicano a base di agave ; Cerca nelle Definizioni