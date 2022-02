La definizione e la soluzione di: Permette di far paragoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONFRONTO

Significato/Curiosità : Permette di far paragoni

La pioggia nel pineto (categoria Opere poetiche di Gabriele D'Annunzio) di cui il lemma stesso esprime il significato, come ad esempio "crepitio"); anafore (l'iterazione di "ascolta" e di "piove"); similitudini (paragoni del ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

