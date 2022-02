La definizione e la soluzione di: Lo è il pagamento a puntate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RATEALE

Significato/Curiosità : Lo e il pagamento a puntate

Blackjack (sezione Il raddoppio della puntata (double down)) superiori alla sua, ritira quelle inferiori e lascia quelle in parità. Il pagamento delle puntate vincenti è alla pari. Il giocatore che fa 21 con le prime carte ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con pagamento; puntate; Tipo di pagamento facilitato; Un prestito a pagamento ; Porzione di pagamento ; Quote di un pagamento ; puntate che alzano il gioco a poker; Lo trasmette a puntate la Tv; Film tv in molte puntate ; Telefilm in più puntate ; Cerca nelle Definizioni