La definizione e la soluzione di: Nota marca italiana di jeans. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DIESEL

Significato/Curiosità : Nota marca italiana di jeans

Ilary Blasi (categoria Conduttori televisivi italiani del XXI secolo) stavano cercando una bambina bionda con gli occhi azzurri per uno spot di una Nota marca di panettoni. Il provino andò bene e Ilary venne così scritturata per ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

