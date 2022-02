La definizione e la soluzione di: Non affondare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : GALLEGGIARE

Significato/Curiosità : Non affondare

Mediterranean Shipping Company (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) 18 Gennaio del 2007 e, ormai considerata dal capitano in procinto di affondare, fu abbandonata dall'intero equipaggio, per poi finire deliberatamente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con affondare; affondare ... il coltello nella piaga; Si turano per non affondare ; Cerca nelle Definizioni