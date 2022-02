La definizione e la soluzione di: Un missile che non si sa da dove arriva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ARIA TERRA

Significato/Curiosità : Un missile che non si sa da dove arriva

Strela-2 (reindirizzamento da SA-7 'Grail') Il missile sovietico Strela-2 (in russo: freccia), noto come SA-7 "Grail", è un'arma portatile per la difesa da aerei nemici a bassa quota. È stato una ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

