La definizione e la soluzione di: Li mette su chi ingrassa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CHILI

Significato/Curiosità : Li mette su chi ingrassa

Gianfilippo Ingrassia all'aristocrazia. Ingrassia arriva alla conclusione che la peste non sia sorta spontaneamente in città ma provenuta da lontano e lì ha trovato cause facilitanti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con mette; ingrassa; Rimette in corso l abbonamento scaduto; La regola per mette re le melanzane nella pasta; Sospendere, smette re; Permette di comprendere la natura di una sostanza; ingrassa to; Fegato d'anatra o di oca ingrassa te fra; Si perde ingrassa ndo; Un arnese per ingrassa re; Cerca nelle Definizioni