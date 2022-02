La definizione e la soluzione di: Medico specialista in riabilitazione motoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FISIATRA

Significato/Curiosità : Medico specialista in riabilitazione motoria

Fisiatra (categoria Voci con disclaimer Medico) Il Medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa è una figura medica della sanità italiana. Il termine "fisiatra" con cui a volte per brevità ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

