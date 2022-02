La definizione e la soluzione di: La marinano gli studenti svogliati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCUOLA

Significato/Curiosità : La marinano gli studenti svogliati

TeleGaribaldi (sezione Gli operatori del 10087 (Rosario Toscano, Rosaria Grillo e Cinzia Profita)) grembiule blu scolastico e nutre una sviscerata antipatia per gli alunni che marinano gli studi. Una curiosità riguarda un incontro avvenuto tra Lino D'Angiò ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

