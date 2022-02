La definizione e la soluzione di: Manifestano la loro riconoscenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GRATI

Significato/Curiosità : Manifestano la loro riconoscenza

Storiografia (sezione La storiografia nell'età della Controriforma) si Manifestano solo in seguito al loro ritrovamento o al loro riconoscimento. A volte e sempre in maggior misura la scoperta di nuove fonti o di loro particolari ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con manifestano; loro; riconoscenza; manifestano ironia e sarcasmo; Si manifestano con lampi e tuoni; Il loro motto è Semper fidelis; Una seguace del maestro di coloro che sanno; Lo sono coloro che pensano soltanto a se stessi; Gli impiegati vi trascorrono le loro giornate; Non mostrano riconoscenza ; Prive di riconoscenza ; Una che non prova riconoscenza ; Manifesta la sua riconoscenza ; Cerca nelle Definizioni