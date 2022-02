La definizione e la soluzione di: Je... all accusativo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MOI

Significato/Curiosità : Je... all accusativo

Lingua ceca (da mangiare - dativo) (come nel tedesco zum Essen) diventa na jídlo (accusativo), come nello slovacco na jedlo. È una credenza comune che qui si usi il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

