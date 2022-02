La definizione e la soluzione di: Innanzitutto... in latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IN PRIMIS

Significato/Curiosità : Innanzitutto... in latino

latino arcaico delle lingue latino-falische, una famiglia linguistica indoeuropea attestata in Italia dal primo millennio a.C., che comprendeva, oltre al latino, anche la ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

