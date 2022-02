La definizione e la soluzione di: L indolenza fra i peccati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ACCIDIA

Significato/Curiosità : L indolenza fra i peccati

Sodoma Sanhedrin 109a-b (Ghemara): lunga discussione su Sodoma e i suoi peccati, uno dei quali è l'"immoralità". La mancanza di carità e di ospitalità verso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

