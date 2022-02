La definizione e la soluzione di: Un indagine medica effettuata su un gruppo di persone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCREENING

Significato/Curiosità : Un indagine medica effettuata su un gruppo di persone

Screening (reindirizzamento da Test di screening) un certo tipo di indagine clinica ad una determinata condizione patologica possono dimostrare teoricamente che un determinato programma di indagine soddisfa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con indagine; medica; effettuata; gruppo; persone; indagine accurata; indagine fatta per appurare un fatto; Un’indagine su vasta scala; indagine giornalistica o giudiziaria; medica menti da spalmare; Apparecchio per aspirare medica menti; Hanno effetti medica mentosi; Unguenti medica mentosi; L esperienza formativa effettuata in un azienda; La schiacciata effettuata dal tennista; Prova effettuata per saggiare le proprie attitudini; La predizione del futuro effettuata lanciando dadi; gruppo etnico dello Sri Lanka; Un gruppo di famiglie; gruppo delle Dolomiti; gruppo di attori sul set; persone losche; Liste di persone ; Riunione di più persone ; Riservato soltanto a poche persone ; Cerca nelle Definizioni