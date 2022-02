La definizione e la soluzione di: Le hanno orate e sogliole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OE

Significato/Curiosità : Le hanno orate e sogliole

Stagno di Feraxi a diverse specie tra cui mugilidi, orate, spigole, saraghi e sogliole. Agenzia regionale Laore Sardegna, Stagni e lagune produttive in Sardegna (PDF) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

