Un grosso veicolo militare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate

Soluzione 7 lettere : GIPPONE

Significato/Curiosità : Un grosso veicolo militare

Ford C11F ADF (categoria Voci con template veicolo militare senza immagini) C11 ADF fu un veicolo militare usato nel periodo della seconda guerra mondiale. Tra le tante vetture commerciali adattate a esigenze militari nel corso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

