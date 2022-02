La definizione e la soluzione di: È gommato in molte buste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LEMBO

Significato/Curiosità : e gommato in molte buste

Filatelia (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagine) frammenti in genere conservano anche l'annullo presente senza rovinarlo. Più diffuso ai giorni odierni è il collezionismo di francobolli su buste "primo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con gommato; molte; buste; E' gommato sulle buste; L impressionista che dipinse molte ballerine; Ha molte autogrù; Migliora l assetto di molte auto veloci; I copricapi di molte felpe; Le taglie per le persone robuste ; Uno sport riservato a vetture molto robuste ; buste in tessuto chiudibili con un cordoncino; Il fantasmino verde che compare in Ghostbuste rs; Cerca nelle Definizioni