La definizione e la soluzione di: Gli organi legislativi svizzeri come il Gran Consiglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 19 lettere : PARLAMENTI CANTONALI

Significato/Curiosità : Gli organi legislativi svizzeri come il Gran Consiglio

Gran Consiglio (Svizzera) Gran Consiglio è il nome che definisce i parlamenti dei 26 cantoni svizzeri. Tale termine è utilizzato nel Canton Ticino e nella parte italofona dei Grigioni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con organi; legislativi; svizzeri; come; gran; consiglio; Lo utilizza l organi smo; Fu l organi zzazione di Yasser Arafat; Sigla di un organi zzazione di Stati americani; Sostanza organi ca azotata; Atti legislativi ; Atti legislativi del potere esecutivo; Gli svizzeri di Lugano; Gli svizzeri del cantone che parla più italiano; Marchio di orologi svizzeri di stile ferroviario; Sono l'ingrediente principale dei rösti svizzeri ; Dirottato come un bus; Sono come le seppie; Un insetto come la mosca e la zanzara; come una sostanza resistente al fuoco; Il gran de illuminista francese nipote di Corneille; Villauno dei più gran di parchi pubblici di Roma; Situate a gran de profondità; Col busto fa gran de confusione; consiglio di Stato; consiglio , indicazione; consiglio di medici; Una delibera del consiglio Comunale... in breve; Cerca nelle Definizioni