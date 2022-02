La definizione e la soluzione di: La Garganico è in Puglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RODI

Significato/Curiosità : La Garganico e in Puglia

Rodi Garganico Rodi Garganico (AFI: /'r?di gar'ganiko/; Ròude oppure Rùre in dialetto Garganico, ['ro??d?(e)] o anche ['r???]), fino al 1863 chiamata Rodi) è un comune ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

