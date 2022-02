La definizione e la soluzione di: Si festeggia nel cantiere navale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VARO

Significato/Curiosità : Si festeggia nel cantiere navale

Bénéteau (categoria Cantieri navali francesi) Bénéteau è un cantiere nautico francese che produce imbarcazioni, filiale del Gruppo Bénéteau. Il cantiere nasce nel 1884 a Croix-de-Vie (oggi Saint-Gilles-Croix-de-Vie) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con festeggia; cantiere; navale; festeggia no il 1° maggio; festeggia l onomastico l ultimo dell anno; Si fanno al festeggia to; Si festeggia no quando cadono; Un uccello... in cantiere ; Si alza nel cantiere ; Sposta di continuo il braccio nel cantiere ; Uccello trampoliere... in cantiere ; Battesimo navale ; A Livorno ha sede quella navale ; Un unità navale addetta a gli sbarramenti; Una disfatta navale dei Turchi; Cerca nelle Definizioni