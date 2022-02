La definizione e la soluzione di: Fermato di colpo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BLOCCATO

Significato/Curiosità : Fermato di colpo

colpo d'ariete bruscamente Fermato dalla repentina chiusura di una valvola. Consiste in un'onda d'urto di pressione che si origina a causa dell'inerzia di una colonna di liquido ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

