La definizione e la soluzione di: Faticoso parto della mente.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : ELUCUBRAZIONE

Significato/Curiosità : Faticoso parto della mente

Ulisse (Joyce) vengono ripetutamente messe in discussione, in uno stile sconnesso e Faticoso della narrazione, che riflette l'esaurimento e la confusione dei protagonisti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

