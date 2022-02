La definizione e la soluzione di: Fase conclusiva di una giornata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SERATA

Significato/Curiosità : Fase conclusiva di una giornata

Campionato europeo di calcio 1992 vinto dai Paesi Bassi, con due punti di margine sui tedeschi (detentori del titolo mondiale); nella giornata conclusiva, la Scozia — subito eliminata — sconfisse ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con fase; conclusiva; giornata; La fase di esordio; Prodotto metallico ottenuto in una prima fase intermedia; Vocali in fase ; fase del sonno; Competizione che precede la gara conclusiva ; La parola conclusiva ; Designa un concorrente per la gara conclusiva ; La fase conclusiva ; Registro che viene compilato durante la giornata scolastica; Ettore, il regista del film Una giornata particolare; Così è la giornata grigia in cui fiocca; A metà giornata ; Cerca nelle Definizioni