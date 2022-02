La definizione e la soluzione di: Da essi escono gli emissari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LAGHI

Significato/Curiosità : Da essi escono gli emissari

Cosa nostra (sezione Gli anni ottanta, i primi pentiti e i processi) durata di quindici anni. Nel 2003, Bernardo Provenzano inviò dei suoi emissari, Nicola Mandalà di Villabate ed il giovane Gianni Nicchi per tentare di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con essi; escono; emissari; Rimessi in efficienza; Una città del Messi co; Esposizione di fatti secondo la successi one nel tempo; Espressi one latina che indica un immotivato accanimento giudiziario; Si tagliano man mano che crescono ; Funghi che crescono sui tronchi; Crescono in Messico; Vi fuoriescono acque calde usate a scopo terapeutico; emissari o del Verbano; Ha come emissari o l Adda; Il lago del Nordamerica con emissari o il Niagara; L emissari o del lago Maggiore; Cerca nelle Definizioni