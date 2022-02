La definizione e la soluzione di: In essa si trovano Loano e Camogli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : RIVIERA LIGURE

Significato/Curiosità : In essa si trovano Loano e Camogli

Riviera ligure Ponente è caratterizzata da spiagge sabbiose e fondali profondi. Le principali località balneari sono (da est verso ovest): Varazze, Finale Ligure, Loano, Alassio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con essa; trovano; loano; camogli; La somma scommessa ; Ubi maior __ cessa t, detto latino; Negri, poetessa lodigiana; Dotato dei requisiti necessa ri; trovano sempre da ridire su tutto; Si trovano in patria; Si trovano dagli ottici... non molto veloci; Vi si trovano i laghi Peyto e Winnipeg; Il litorale d'Alassio e loano ; Ha Portofino e camogli ; Cerca nelle Definizioni