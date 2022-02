La definizione e la soluzione di: Eseguono ispezioni nei ristoranti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : NAS

Significato/Curiosità : Eseguono ispezioni nei ristoranti

Altre definizioni con eseguono; ispezioni; ristoranti; Li eseguono i dipendenti; Vi si eseguono tragiche condanne a morte; eseguono indagini sui bilanci aziendali; eseguono numeri pericolosi; I reparti che effettuano ispezioni nei ristoranti; Serve per ispezioni in aeroporto metal __ ing; Li hanno fuori certi ristoranti ; Li hanno fuori i ristoranti all aperto; Lo fanno i ristoranti take away; I ristoranti aziendali; Cerca nelle Definizioni