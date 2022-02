La definizione e la soluzione di: Eleganti gatti dalla testa triangolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SIAMESI

Significato/Curiosità : Eleganti gatti dalla testa triangolare

Siamese (gatto) (categoria Senza fonti - gatti) asiatica, del Siam (l'odierna Thailandia), dal corpo elegante e longilineo e la particolare testa triangolare. Il balinese è la sua versione a pelo semi-lungo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

