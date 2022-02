La definizione e la soluzione di: Dichiara i figli al Fisco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CAPO FAMIGLIA

Significato/Curiosità : Dichiara i figli al Fisco

Altre definizioni con dichiara; figli; fisco; Ha molti siti dichiara ti Patrimonio dell Umanità; Il gioco in cui si dichiara no gli ambi e le cinquine; dichiara zione mirante a ridurre l'importanza di una notizia già data; dichiara to, o dal notevole successo; Uno dei figli di Creso; figli o di Dedalo; L imperatore romano figli o di Vespasiano; Il patriarca biblico che fu deriso da un figli o; Remunera all insaputa del fisco ; Magistrati della Repubblica di Venezia che sostenevano il fisco nei processi; E comunemente usato come sinonimo di fisco ; I controlli del fisco ; Cerca nelle Definizioni