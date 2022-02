La definizione e la soluzione di: Così è detto il lunedì dell Angelo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PASQUETTA

Significato/Curiosità : Cosi e detto il lunedi dell Angelo

