La definizione e la soluzione di: Così è il colorito di chi gode buona salute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ROSEO

Significato/Curiosità : Cosi e il colorito di chi gode buona salute

Significato/Curiosità : Cosi e il colorito di chi gode buona salute

Elvis Presley (categoria Voci con template Collegamenti esterni e qualificatori sconosciuti) rocker. Il cantante era fotogenico e dotato di presenza scenica, ma il colorito della sua carnagione, tendente al pallido, e i suoi capelli rossastri mal si ...

