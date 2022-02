La definizione e la soluzione di: __ Consoli, cantante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CARMEN

Significato/Curiosità : __ Consoli, cantante

Carmen Consoli Carmen Consoli, all'anagrafe Carla Carmen Consoli (Catania, 4 settembre 1974), è una cantautrice e polistrumentista italiana. Soprannominata "La cantantessa" ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con consoli; cantante; Siciliani come Carmen consoli e Rosario Fiorello; Come la venere cantata da Carmen consoli ; Una siciliana come Carmen consoli ; consoli dare il terreno prima dei lavori di scavo; La La vigne cantante ; La cantante Swift; Courtney cantante ; Una cantante come la Callas; Cerca nelle Definizioni