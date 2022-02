La definizione e la soluzione di: Class __: iniziativa legale collettiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ACTION

Significato/Curiosità : Class __: iniziativa legale collettiva

Azione collettiva Disambiguazione – "Class action" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Class action (disambigua). Un'azione collettiva (in inglese Class action) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con class; iniziativa; legale; collettiva; Una class ifica di tennisti; class e senza case; Un esemplare fuoriclass e; Aprono le class ifiche; Condividere un iniziativa ; Si svolsero nel 1896 per iniziativa di Pierre de Coubertin; La propria quota messa a disposizione per una iniziativa ; Il si all iniziativa ; Un atto di valore legale ; In inverno... non è legale ; Ricorda un illegale cartello; Il medico legale che battibecca con Montavano; Zuffa collettiva ; La agognata resistenza collettiva al Covid-19; Azienda agricola collettiva sovietica rus; Cordoglio espresso in forma collettiva ;