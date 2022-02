La definizione e la soluzione di: Sa che risulta una torta, in questa frase?. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SACHER

Significato/Curiosità : Sa che risulta una torta, in questa frase?

Episodi de I Simpson (ventesima stagione) (sezione Papà la sa più corta!) intrappolati in un cantiere edile in una buca con del cemento fresco e Homer viene così mandato in gattabuia, dove riceverà una torta fatta da Marge. Guest star: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con risulta; torta; questa; frase; Le somme risulta nti; Si pianifica per ottenere un risulta to; L ammontare dei conferimenti in società che risulta no all iscrizione nel registro delle imprese; risulta ti di esami; Candeline... sulla torta ; Una torta degli Inglesi; Piccola parte di torta ; torta di chiare d uovo; questa vicina a me; Relativo a... questa valle di lacrime; questa in tre lettere; La ruggine era ritenuta causa di questa malattia; Le vocali nella frase ; frase che sarebbe stato meglio... non dire; Sono pari nella frase ; frase di Via Col Vento: Francamente me ne __; Cerca nelle Definizioni